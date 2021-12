Turyści pomalowali głaz nad Morskim Okiem. "Czasem się zastanawiam, po co im kontakt z przyrodą"

- Czasem się zastanawiam, czy turyści zdają sobie sprawę gdzie przychodzą, po co przychodzą i po co im kontakt z przyrodą. Zastanawiam się, po co ktoś bierze farbę albo marker na wycieczkę i po co psuje to, co zostało stworzone przez naturę. To jest przykre, że próbuje się upiększać to, co upiększać nie potrzeba – komentuje leśniczy obwodu Morskie Oko Grzegorz Bryniarski.