Pociąg wjechał w powalone drzewa. "Załoga prawdopodobnie nie zdążyła wyhamować"

Rozpoczęły się polowania z nagonką na szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna - ocenił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO do spraw transformacji. Odniósł się do sytuacji w Rosji i buntu wobec władz na Kremlu właściciela i dowódcy najemniczej rosyjskiej jednostki. Jak stwierdził, "Federacja Rosyjska zdała sobie sprawę, że wyhodowała sobie raka na swoim organizmie". - Jest to sytuacja arcytrudna dla Rosjan. Świadczy o tym, że następuje tam rozłam w systemach dowodzenia - ocenił generał Bieniek.