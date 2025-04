Kampanie PiS pod lupą prokuratury, zarzuty dla trzech osób

Trzy osoby usłyszały zarzuty Źródło: TVN24

Śledczy badają finansowanie kampanii wyborczych Prawa i Sprawiedliwości w latach 2019-2021 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trzy osoby usłyszały już zarzuty. Śledztwo wciąż trwa.

Postępowanie dotyczy wyborów samorządowych w 2019 roku, wyborów prezydenckich w 2020 roku i przedterminowych wyborów na prezydenta Rzeszowa w 2021 roku.

Jak ustalił dziennikarz TVN24 Michał Gołębiowski, śledczy postawili zarzuty trzem osobom. – Chodzi o nielegalne, poza ramami prawnymi, finansowanie kampanii wyborczych. Zarzuty usłyszały osoby, które w trakcie trwania tych kampanii zajmowały prominentne stanowiska w instytucjach samorządowych i spółkach Skarbu Państwa – przekazał Gołębiowski.

Śledztwo jest rozwojowe

Jako pierwsze informacje o zarzutach podało Radio Eska. Podejrzani to, według ustaleń dziennikarzy, Iwona O., Marek S., oraz Janusz F. Dwie pierwsze były związane z jednym z uzdrowisk, trzecia była prezesem państwowej firmy.

- Te osoby przekazywały w sposób nielegalny datki na kampanię Prawa i Sprawiedliwości po to by, jak twierdzi prokuratura, utrzymać swoje stanowiska - przekazał dziennikarz TVN24. Zaznaczył, że śledztwo jest rozwojowe i zarzuty może usłyszeć więcej osób.

Pytany o mechanizm finansowania analizowanych przez prokuraturę kampanii Gołębiewski przekazał, że "nie był on zbyt wyrafinowany". – Chodziło po prostu o przekazywanie pieniędzy gotówką – powiedział. Sprawa finansowania kampanii PiS miała wyjść na jaw przy okazji śledztwa dotyczącego Collegium Humanum. Miały się nim pojawić informacje o przekazywaniu gotówki, kwot od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Działo się to poza oficjalnym rejestrem.

Do tej pory prokuratura miała już przesłuchać kilkadziesiąt osób, w tym polityków i samorządowców. Śledztwo wciąż trwa. Prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

- Jest to śledztwo dotyczące m.in. nieprawidłowości w Collegium Humanum, przy czym jednym z jego wątków jest m.in. podejrzenie niezgodnego z prawem finansowania kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających na prezydenta Rzeszowa w 2021 r., wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w dysponującym środkami publicznymi Uzdrowisku Rymanów S.A - informuje Katarzyna Calów–Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

- W wątku dotyczącym niezgodnego z prawem finansowania kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających na prezydenta Rzeszowa w 2021 r. przesłuchano kilkadziesiąt osób. W następstwie prowadzonych czynności postępowaniem objęto także ewentualne nieprawidłowości przy pozyskiwaniu funduszy wyborczych w trakcie kampanii wyborczej na prezydenta RP w 2020 r. oraz w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu w 2019 r. W wątku tym zarzuty usłyszały 3 osoby (Iwona O. Marek S. i Janusz F.). Zarzuty te mają charakter korupcyjny - dodała.