Z powodu awarii prądu urządzenia ratujące życie przestały działać. Na pomoc ruszyli strażacy

Jak dodał, na południu Podkarpacia, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, w usuwaniu skutków awarii pomagać będą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. - Wszyscy nasi ludzie są w terenie, działamy, ale nie jesteśmy w stanie określić, kiedy awarie zostaną usunięte. Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z żywiołem, na który nie mamy wpływu - powiedział nam przedstawiciel rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja.

Podkarpackie: kilkaset interwencji strażaków

- W sobotę od rana podkarpaccy strażacy wyjeżdżali już 650 razy do usuwania skutków intensywnych opadów śniegu - poinformował brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Działania - jak relacjonuje rzecznik - polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi oraz drzew, które runęły pod naporem mokrego, ciężkiego śniegu na ulice, chodniki i linie energetyczne.

- Trzykrotnie byliśmy wzywani do pomocy przy zabezpieczeniu w uszkodzonych przez mokry śnieg dachów na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. W trzech przypadkach strażacy użyczyli agregatów prądotwórczych w gospodarstwach, w których nie było prądu. Agregaty pomogły zasilić urządzenia medyczne niezbędne do podtrzymania życia chorych. Do tych zdarzeń doszło w powiatach krośnieńskim sanockim i jasielskim - raportuje Betleja.