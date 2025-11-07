Gangster został zamordowany 26 lat temu. Policja: zleceniodawca ukrywał się w Danii i na Podhalu

Łódź Źródło: Google Earth

Jak podaje policja, zatrzymany to członek zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym. 26 lat temu miał zlecić i przygotować zabójstwo jednego z łódzkich gangsterów. Ofiara zginęła na miejscu w wyniku oddanych w jej kierunku strzałów.

Sprawę poszukiwawczą prowadzili małopolscy łowcy głów od sierpnia tego roku. Ustalili, że zleceniodawca zabójstwa przez wiele lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, zmieniając miejsca pobytu i zrywając kontakty rodzinne oraz towarzyskie. Według ustaleń śledczych przez długi czas przebywał w Danii, dokąd uciekł po ogłoszeniu wyroku więzienia.

Łowcy głów na tropie

Analiza materiałów i nowe informacje pozwoliły policjantom zlokalizować 61-latka w jednej z miejscowości w powiecie tatrzańskim. Funkcjonariusze siłowo weszli do wytypowanej posesji, gdzie odnaleźli poszukiwanego. Tego samego dnia trafił do aresztu.

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie, zwany potocznie łowcami głów, to elitarna jednostka policji zajmująca się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców ściganych przez polskie i zagraniczne organy ścigania. Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych i wielowątkowych spraw dotyczących najpoważniejszych przestępstw.

