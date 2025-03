Oświęcim (Małopolska) Źródło: Google Maps

Policjanci z Oświęcimia dostali zgłoszenie od kobiety, która miała zostać pobita przez męża. 46-latek został zatrzymany, grozi mu więzienie. Na razie zakazano mu zbliżania się do rodziny i kontaktowania z nią.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Zgłoszenia o awanturze wszczętej przez mieszkańca Oświęcimia policjanci dostali w niedzielę wieczorem. Zadzwoniła żona mężczyzny.

- Kobieta powiedziała interweniującym policjantom, że została kilkukrotnie uderzona przez męża. Stało się to w obecności dwojga dzieci – przekazała rzeczniczka komendy powiatowej w Oświęcimiu asp. szf. Małgorzata Jurecka.

Pijany mężczyzna został zatrzymany.

Policjanci zebrali dowody, że 46-latek stosował przemoc wobec żony co najmniej od dwóch lat. Prokurator postawił mu zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad żoną, za co grozi do pięciu lat więzienia. Nakazał mu także opuścić mieszkanie i zakazał zbliżać się i kontaktować z rodziną. Otrzymał dozór policyjny. Rodzina została objęta pomocą w ramach niebieskiej karty.

Policja apeluje do świadków przemocy

Małgorzata Jurecka przypomniała, że pomocą pokrzywdzonym w takich przypadkach służy wiele instytucji, m.in. powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej czy ośrodki interwencji kryzysowej.

- Apeluję o przerwanie przemocy również do osób, które są jej świadkami. Najczęściej są to sąsiedzi lub bliska rodzina. Osoby te, informując o przemocy swoją postawą dają siłę i wsparcie pokrzywdzonym – dodała.

W pilnych przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 112.