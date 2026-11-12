Oszuści wykorzystują tragedię w Krakowie. Policja ostrzega przed fałszywymi zbiórkami
Dwaj policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie podjęli bohaterską interwencję wobec uzbrojonego mężczyzny i doprowadzili do jego zatrzymania. Sami zostali ciężko ranni. Po sobotniej strzelaninie w internecie pojawiły się inicjatywy, mające na celu wsparcie finansowe między innymi rannych funkcjonariuszy i innych ofiar tragedii i ich rodzin.
- Docierają do nas informacje, że powstają takie fałszywe zbiórki. Policjanci monitorują również media, dlatego chcemy wszystkich ostrzec, aby dokładnie sprawdzali, gdzie trafiają ich darowizny i na jakie konta są wpłacane - poinformował wydział prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
- Dziękujemy za wsparcie dla naszych policjantów, ale bardzo prosimy o weryfikację zbiórek finansowych - zaapelowała policja.
Policja ostrzega przed fałszywymi zbiórkami
Funkcjonariusze ostrzegli, że oszuści mogą próbować wykorzystać ludzką solidarność i chęć niesienia pomocy poszkodowanym. "Ostrzegamy o pojawiających się fałszywych zbiórkach oszustów, którzy żerują na ludzkim nieszczęściu" - podkreślono w komunikacie.
Policja apeluje, aby w przypadku wątpliwości korzystać z oficjalnych rachunków wskazanych przez Urząd Miasta Krakowa. Podkreśliła, że policja docenia liczne inicjatywy pomocowe skierowane zarówno do rodzin ofiar śmiertelnych, jak i osób poszkodowanych w sobotniej strzelaninie.
- Znamy z poprzednich zbiórek sytuacje, w których oszuści podszywali się pod tragedię innych ludzi. Dlatego tak ważne jest, aby sprawdzać, komu przekazujemy pieniądze - zaznaczyła policja.
W sobotę na krakowskim Rynku Głównym doszło do ataku z użyciem broni. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku i otworzył ogień z broni automatycznej. Dwaj policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie podjęli interwencję wobec uzbrojonego mężczyzny i doprowadzili do jego zatrzymania. W ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Siódmą ofiarą śmiertelną był sprawca, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.