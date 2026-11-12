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Kraków

Oszuści wykorzystują tragedię w Krakowie. Policja ostrzega przed fałszywymi zbiórkami

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Kraków, 8 listopada 2026 r. Na Rynku Głównym w Krakowie dwie osoby obejmują się, próbując znaleźć ukojenie w trudnych chwilach. W tle stoi policyjny radiowóz, a nad pogrążonym w żałobie miastem przelatuje gołąb
Atak w Krakowie. Jak mieszkańcy Krakowa pomagali po ataku zamachowca
Źródło wideo: "Fakty" TVN
Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service
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Po tragicznej strzelaninie w Krakowie w sieci pojawiły się inicjatywy mające wesprzeć poszkodowanych i rodziny ofiar. Małopolska policja ostrzega jednak, że część zbiórek może być fałszywa i apeluje o dokładną weryfikację przed wpłatą pieniędzy.

Dwaj policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie podjęli bohaterską interwencję wobec uzbrojonego mężczyzny i doprowadzili do jego zatrzymania. Sami zostali ciężko ranni. Po sobotniej strzelaninie w internecie pojawiły się inicjatywy, mające na celu wsparcie finansowe między innymi rannych funkcjonariuszy i innych ofiar tragedii i ich rodzin.

- Docierają do nas informacje, że powstają takie fałszywe zbiórki. Policjanci monitorują również media, dlatego chcemy wszystkich ostrzec, aby dokładnie sprawdzali, gdzie trafiają ich darowizny i na jakie konta są wpłacane - poinformował wydział prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 - Dziękujemy za wsparcie dla naszych policjantów, ale bardzo prosimy o weryfikację zbiórek finansowych - zaapelowała policja.

Policja ostrzega przed fałszywymi zbiórkami

Funkcjonariusze ostrzegli, że oszuści mogą próbować wykorzystać ludzką solidarność i chęć niesienia pomocy poszkodowanym. "Ostrzegamy o pojawiających się fałszywych zbiórkach oszustów, którzy żerują na ludzkim nieszczęściu" - podkreślono w komunikacie.

Policja apeluje, aby w przypadku wątpliwości korzystać z oficjalnych rachunków wskazanych przez Urząd Miasta Krakowa. Podkreśliła, że policja docenia liczne inicjatywy pomocowe skierowane zarówno do rodzin ofiar śmiertelnych, jak i osób poszkodowanych w sobotniej strzelaninie.

- Znamy z poprzednich zbiórek sytuacje, w których oszuści podszywali się pod tragedię innych ludzi. Dlatego tak ważne jest, aby sprawdzać, komu przekazujemy pieniądze - zaznaczyła policja.

W sobotę na krakowskim Rynku Głównym doszło do ataku z użyciem broni. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku i otworzył ogień z broni automatycznej. Dwaj policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie podjęli interwencję wobec uzbrojonego mężczyzny i doprowadzili do jego zatrzymania. W ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Siódmą ofiarą śmiertelną był sprawca, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.

Źródło: PAP
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Tagi:
KrakówzbiórkiZamach w KrakowiePolicja
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