Kraków Oszuści wykorzystują tragedię w Krakowie. Policja ostrzega przed fałszywymi zbiórkami Svitlana Kucherenko |

Atak w Krakowie. Jak mieszkańcy Krakowa pomagali po ataku zamachowca Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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Dwaj policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie podjęli bohaterską interwencję wobec uzbrojonego mężczyzny i doprowadzili do jego zatrzymania. Sami zostali ciężko ranni. Po sobotniej strzelaninie w internecie pojawiły się inicjatywy, mające na celu wsparcie finansowe między innymi rannych funkcjonariuszy i innych ofiar tragedii i ich rodzin.

- Docierają do nas informacje, że powstają takie fałszywe zbiórki. Policjanci monitorują również media, dlatego chcemy wszystkich ostrzec, aby dokładnie sprawdzali, gdzie trafiają ich darowizny i na jakie konta są wpłacane - poinformował wydział prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

- Dziękujemy za wsparcie dla naszych policjantów, ale bardzo prosimy o weryfikację zbiórek finansowych - zaapelowała policja.

Policja ostrzega przed fałszywymi zbiórkami

Funkcjonariusze ostrzegli, że oszuści mogą próbować wykorzystać ludzką solidarność i chęć niesienia pomocy poszkodowanym. "Ostrzegamy o pojawiających się fałszywych zbiórkach oszustów, którzy żerują na ludzkim nieszczęściu" - podkreślono w komunikacie.

Policja apeluje, aby w przypadku wątpliwości korzystać z oficjalnych rachunków wskazanych przez Urząd Miasta Krakowa. Podkreśliła, że policja docenia liczne inicjatywy pomocowe skierowane zarówno do rodzin ofiar śmiertelnych, jak i osób poszkodowanych w sobotniej strzelaninie.

- Znamy z poprzednich zbiórek sytuacje, w których oszuści podszywali się pod tragedię innych ludzi. Dlatego tak ważne jest, aby sprawdzać, komu przekazujemy pieniądze - zaznaczyła policja.

W sobotę na krakowskim Rynku Głównym doszło do ataku z użyciem broni. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku i otworzył ogień z broni automatycznej. Dwaj policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie podjęli interwencję wobec uzbrojonego mężczyzny i doprowadzili do jego zatrzymania. W ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Siódmą ofiarą śmiertelną był sprawca, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.