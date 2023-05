Po ulicach Nowego Sącza chodzi niedźwiedź. Władze apelują o pozostanie w domach

- Mam nadzieję, że uda się ustalić miejsce jego pobytu, wtedy będziemy mogli przystąpić do ewentualnego uśpienia go i przekazania go fachowcom. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, który zadeklarował, że w każdej chwili może podjechać i podjąć interwencję. Jesteśmy też w kontakcie z RDOŚ. Najważniejsze w tej chwili to zidentyfikowanie, gdzie się znajduje, i zabezpieczenie mieszkańców – podkreśla prezydent.