Po tragedii w Krakowie badają nie tylko prędkość pojazdu, ale też czy jakiś wpływ miały zwężenie drogi i pieszy widoczny na nagraniu

- Prokuratura zapoznaje się z materiałami w sprawie. Czekamy na wyniki badań na obecność alkoholu we krwi prowadzącego pojazd. W trakcie śledztwa sprawdzane będzie wszystko, co pomoże ustalić dokładne przyczyny i okoliczności wypadku - powiedział w poniedziałek prokurator Leszek Brzegowy.

Dziesiątki zniczy

W sobotni wieczór na murku obok schodów, gdzie jeszcze kilkanaście godzin wcześniej leżał na dachu rozbity samochód, zapłonęły dziesiątki zniczy. Niektórzy siedzieli przy nich w ciszy, inni rozmawiali, wspominali. Część przyszła na chwilę, by zapalić znicz lub zostawić kwiaty, inni siedzieli na schodkach i pobliskich ławkach, utworzyło się kilka kółek. Co jakiś czas pojawiały się osoby - najczęściej turyści - które pytały zgromadzonych, co się stało. Na miejsce tragedii przychodzili mieszkańcy, aby zapalać kolejne znicze.