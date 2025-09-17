Po Krakowie skacze kangur. Próbują go złapać

Zdjęcia wyraźnie zdezorientowanego zwierzęcia biegającego po Nowej Hucie od rana pojawiają się w mediach społecznościowych. Torbacz widziany był w różnych lokalizacjach m.in. na osiedlu Kalinowym i Tysiąclecia. Miał też przebywać w rejonie ronda Tysiąclecia. Teren zabezpiecza policja.
- Dbamy o porządek i bezpieczeństwo na drodze. Na miejscu jest też właściciel hodowli kangurów w Skale, z której uciekło zwierzę - powiedział nam komisarz Piotr Szpiech, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
Jak dodał, w działania zmierzające do schwytania kangura zaangażowali się wolontariusze Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
