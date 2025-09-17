Logo strona główna
Kraków

Po Krakowie skacze kangur. Próbują go złapać

Po Krakowie skacze kangur
Kraków
Źródło: Google Earth
Po ulicach Krakowa od kilkunastu godzin biega kangur. Torbacz był widziany w różnych częściach miasta w dzielnicy Nowa Huta. Policja zabezpiecza teren. Na miejscu jest też właściciel zwierzęcia. Trwają próby schwytania kangura.

Zdjęcia wyraźnie zdezorientowanego zwierzęcia biegającego po Nowej Hucie od rana pojawiają się w mediach społecznościowych. Torbacz widziany był w różnych lokalizacjach m.in. na osiedlu Kalinowym i Tysiąclecia. Miał też przebywać w rejonie ronda Tysiąclecia. Teren zabezpiecza policja.

- Dbamy o porządek i bezpieczeństwo na drodze. Na miejscu jest też właściciel hodowli kangurów w Skale, z której uciekło zwierzę - powiedział nam komisarz Piotr Szpiech, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Jak dodał, w działania zmierzające do schwytania kangura zaangażowali się wolontariusze Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Po Krakowie skacze kangur
Po Krakowie skacze kangur
Źródło: Nasze Bieńczyce
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Nasze Bieńczyce

