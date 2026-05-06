Kraków

Poszukiwania kobiety z dwójką małych dzieci. Akcja trwała pięć godzin

Około pięciu godzin trwała szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza w Piwnicznej-Zdroju w województwie małopolskim. Policjanci i strażacy szukali kobiety, która wyszła z domu z dwoma chłopcami - rocznym i trzyletnim.

Informacja o zaginięciu wpłynęła do policjantów około południa.

- Trzydziestolatka z powiatu nowosądeckiego z gminy Piwniczna-Zdrój wyszła ze swoimi synami - rocznym i trzyletnim. Poszła w kierunku masywu leśnego, bardzo rozległego - informowała w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W akcji poszukiwawczej brali udział strażacy, policjanci, grupa krynicka GOPR i psy tropiące.

- Zaangażowano 17 zastępów ratowniczo-gaśniczych i w tym siedem quadów. Łącznie około 50 ratowników straży pożarnej - informował Mateusz Górski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Szczęśliwy finał poszukiwań

- Poszukiwania zakończyły się po godzinie 17. Osoby poszukiwane znajdowały się około kilometra od domu. Są w dobrym stanie i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Tyle mogę w tej chwili przekazać - poinformowała nas Justyna Basiaga z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Policja nie udziela szczegółowych informacji na temat zdarzenia.

