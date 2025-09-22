Spotykali się tylko w sieci, 21-latek odpowie za gwałty na nieletnich

Tarnów Źródło: Google Maps

O śledztwie przeciwko Szymonowi K. podejrzanemu o siedem przestępstw pedofilskich dokonanych za pośrednictwem internetu na nieletnich poniżej 15 lat, w tym o gwałty ze szczególnym okrucieństwem, poinformowała w poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Tarnowie (Małopolskie).

- Takie przestępstwa (dokonane za pomocą internetu, a nie podczas osobistego spotkania - red.) są nietypowe na pierwszy rzut oka, ale to nie pierwsza tego typu sprawa. Mieliśmy już taką sprawę zakończoną prawomocnym, surowym wyrokiem - powiedział naczelnik Wydziału Śledczego PO w Tarnowie Mikołaj Grzesik.

"Szantaże, obrzydliwe groźby, wymuszenia"

21-letni obecnie Szymon K., mieszkaniec północnej Polski, nawiązywał kontakt z nieletnimi dziewczynkami z całego kraju za pośrednictwem komunikatorów internetowych. W sieci dopuszczał się przestępstw seksualnych, w tym gwałtów, od początku 2024 r. do stycznia 2025 r.

- Na początku kontakt internetowy był dobrowolny. Potem zmierzał w kierunku czynności seksualnych. Następnie pojawiały się szantaże, obrzydliwe groźby, wymuszenia - relacjonował prokurator Mikołaj Grzesik. Podejrzany wymuszał materiały pornograficzne od ofiar celem zmuszenia ich do określonych czynności seksualnych. Materiały te udostępniał innym osobom.

Szymon K. mógł skrzywdzić kilkadziesiąt dzieci

Szymon K. przyznał się do winy i poinformował, że przestępstw dopuścił się wobec większej liczby osób. Od 6 lutego mężczyzna przebywa w areszcie.

21-latkowi grozi od pięciu do 30 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Sądy okręgowe w różnych lokalizacjach kraju w obecności psychologa przesłuchują małoletnich ustalonych pokrzywdzonych. Nazwiska kolejnych są ustalane.

