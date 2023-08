Czołowe zderzenie na autostradzie. 86-latek bez prawa jazdy jechał pod prąd. Zginął 42-letni mężczyzna

czytaj dalej

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpetalu Górnym (woj. kujawsko-pomorskie) opublikowali w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak kierowcy utworzyli prawidłowy korytarz życia. Wszystko po to, by ratownicy szybciej dotarli do miejsca akcji.