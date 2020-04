Koronawirus w prywatnym domu opieki. Zakażony cały personel

Centrum Opiekuńczo-Pielęgnacyjne w Parszowie to prywatny ośrodek opiekuńczy. Wirus najprawdopodobniej dotarł tam z chorą, która wcześniej leżała na oddziale neurologicznym szpitala w Skarżysku-Kamiennej. Kobieta została przewieziona do Parszowa po tym, jak 24 marca oddział został zamknięty właśnie z powodu skażenia.

Kolejne zakażenia

- Obecnie w ośrodku w Parszowie przebywa 13 osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Decyzje co do tego, jak będzie dalej wyglądała sytuacja, podejmie lekarz. Te osoby mogą albo pozostać w ośrodku w izolacji, albo trafić do szpitala – mówi Ewa Łukomska, rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego. I dodaje: – W tym momencie te osoby czują się dobrze, my zapewniliśmy środki do dezynfekcji i środki ochrony osobistej.