"Papieskie kremówki", specjalny komunikat i animacja w pociągach. PKP wspomina Jana Pawła II

Pasażerowie niektórych pociągów PKP Intercity w 18. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II są częstowani kremówkami. Podróżni mogą też usłyszeć specjalny komunikat i obejrzeć animację ze słowami zmarłego papieża. Jak poinformowało PKP, ma to "zachęcić do wspomnienia o wielkim Polaku" i "podkreślić wyjątkowy wymiar tego dnia".

Na pytanie TVN24 w tej sprawie odpowiedział Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity. "Fundacja Grupy PKP wraz ze spółkami kolejowymi Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Intercity S.A. oraz WARS S.A. realizuje projekt, którego ideą jest upamiętnienie Jana Pawła II. 2 kwietnia to szczególna data. Aby podkreślić wyjątkowy wymiar tego dnia, chcemy poprzez jeden z pamiętnych motywów wizyt Papieża w ojczyźnie i jego spotkań z rodakami, zachęcić do wspomnienia o wielkim Polaku. Obsługa WARS S.A. częstować będzie pasażerów papieskimi kremówkami, a na naszych wyświetlaczach prezentowana będzie specjalna animacja, przypominająca słowa Papieża Polaka" - przekazał nam pisemnie Nowak.

W niedzielę w wybranych pociągach pasażerowie - na niektórych stacjach - mogą też usłyszeć komunikat, który w części brzmi jak informacja przekazana nam przez rzecznika PKP Intercity. "Fundacja Grupy PKP wraz ze spółkami Grupy PKP realizuje projekt, którego ideą jest upamiętnienie Jana Pawła II. 2 kwietnia to szczególna data. Chcemy poprzez jeden z pamiętnych motywów wizyt papieża w ojczyźnie, zachęcić Państwa do wspomnienia o wielkim Polaku. Obsługa częstuje dziś pasażerów papieskimi kremówkami" - takie słowa rozbrzmiewają w niektórych składach.

"2 kwietnia konduktorzy i kierownicy pociągów EIP będą zobowiązani do przypięcia do klap służbowych marynarek żółto-białej przypinki (to barwy flagi Watykanu). Pracownicy, którzy w klapach noszą znaczek PKP Intercity, również mają go zastąpić papieską flagą. Ma się to stać w odstępstwie od standardów obsługi klienta przewidzianych dla pracowników drużyn konduktorskich" - relacjonuje Rynek Kolejowy w swoim artykule.