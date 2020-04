Pacjentka zakażona, pozostali wypisani do domów. "Usłyszeliśmy, że ani teść, ani my nie jesteśmy na kwarantannie"

U pacjentki limanowskiego szpitala wykryto zakażenie koronawirusem, część pacjentów z oddziału, na którym się znajdowała została odesłana do domów. Na wypisach mieli zalecenie kwarantanny, ale - jak twierdzi rodzina jednego z chorych - sanepid nic o tym nie wiedział i wcale takiej kwarantanny nie zalecał. Zakażenie potwierdzono u trojga pacjentów, jedna osoba zmarła.

Pacjentka, która jako pierwsza została zdiagnozowana w Limanowej (Małopolska) najprawdopodobniej zakaziła się w szpitalu w Krakowie. - Przebywała na oddziale reumatologii i immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Do nas była przyjęta celem przetoczenia krwi, była zupełnie bezobjawowa. Ale potem wyszły te zakażenia u personelu (w szpitalu w Krakowie - red.) zrobiliśmy tej pacjentce test i on wyszedł pozytywnie – tłumaczy Andrzej Gwiazdowski, dyrektor ds. lecznictwa w limanowskim szpitalu.

- Tymi pacjentami, których nie można było wypisać zajmował się personel, który nie miał możliwości chodzenia po całym szpitalu, był tylko na oddziale chorób wewnętrznych. Pacjentów cały czas testowaliśmy, w pierwszych testach dali wynik ujemny, w następnych wykryto skażenie wśród trzech osób z personelu i trzech pacjentów. Jedna z pacjentek zmarła, ale prawdopodobnie nie z powodu zakażenia. To była pacjentka w bardzo ciężkim stanie już wyjściowo. Pozostali dwaj pacjenci z potwierdzonym zakażeniem zostali przewiezieni do szpitala jednoimiennego w Krakowie – informuje Gwiazdowski.

Kwarantanna widmo

Skontaktowała się z nami rodzina jednego z chorych, których wypisano do domów. Mężczyzna na wypisie ze szpitala miał zaleconą kwarantannę – ale, jak twierdzi jego zięć, sanepid ani o takim zaleceniu nie wiedział, ani sam kwarantanny nie zalecał.

- Teść na wypisie ze szpitala miał objęcie 14-dniową kwarantanną. Ponieważ jest nas jeszcze piątka domowników, zadzwoniliśmy do sanepidu, żeby zapytać, co z nami. Czy my również jesteśmy poddani kwarantannie? Uzyskałem informację, że nie tylko nie jesteśmy poddani kwarantannie, ale mój teść również nie jest – opisuje pan Mateusz.