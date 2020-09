Pacjenci z koronawirusem w przychodniach? Nowa strategia ministerstwa budzi obawy lekarzy

Nowa strategia

Nowy plan walki z pandemią został przedstawiony w czwartek przez ministra zdrowia dra Adama Niedzielskiego. Jak mówił szef resortu, "mamy za sobą taki etap obrony przed pandemią, gdzie stosowaliśmy bardzo drastyczne środki - lockdown". - Teraz zmieniamy charakter naszego reagowania, zmieniamy charakter podejścia. Odchodzimy od takich środków, które są stosowane w ujęciu ogólnokrajowym, do środków, które są dedykowane w danym regionie, dostosowane do skali zjawiska, do skali pojawiania się koronawirusa. To jest bardzo ważna zmiana - powiedział.