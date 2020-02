Inni kierowcy go nagrali, policja rozliczyła. "Zdobył" 259 punktów karnych

Nagrania wpłynęły na policyjną skrzynkę pod koniec zeszłego roku. - Jak ustalili policjanci, 35-latek z powiatu opatowskiego we wrześniu i październiku 2019 roku popełnił ponad 70 wykroczeń drogowych na drogach gminy Ożarów – informuje Artur Majchrzak z zespołu prasowego świętokrzyskiej policji.

259 punktów i powtórka z egzaminu

Jak podaje policja, wykroczenia mężczyzny to najczęściej ignorowanie pionowych i poziomych znaków drogowych. W sumie policjanci naliczyli kierowcy 259 punktów karnych.

Na punktach się nie skończyło – policja przekazała sprawę do sądu. Ten wymierzył 35-latkowi grzywnę oraz nakazał sprawdzenie kwalifikacji. Oznacza to, że mężczyzna ponownie musi zdać egzamin na prawo jazdy. - W przypadku niepowodzenia na pierwszym egzaminie, będzie musiał ponowne przystąpić do całego kursu na prawo jazdy – podkreśla Majchrzak.