16-latka podawała się za policjantkę. "Mogła wyrządzić straty nie mniejsze niż 100 tysięcy złotych"

Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do ustaleń TVN24 i tvn24.pl co do sprzedaży działki, która należała do jego żony, powiedział, że "pewne rzeczy trzeba sprostować". Przekonywał, że zarówno zakup, jak i sprzedaż odbyły się po cenie rynkowej. Jeden ze współautorów artykułu na ten temat, Grzegorz Łakomski z tvn24.pl powiedział, że słowa premiera "można nazwać mydleniem oczu". Podkreślał, że niezaprzeczalne fakty są takie, że działka została kupiona przez państwa Morawieckich za 700 tysięcy złotych w 2002 roku, a została sprzedana za prawie 15 milionów złotych w sierpniu tego roku.