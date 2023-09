Rodzinny "biznes" matki, córki i ich partnerów. Mieli sprzedawać nieistniejące ubrania

Policja: oszukanych co najmniej kilkanaście osób

Dwa dni po zgłoszeniu mundurowi zatrzymali cztery osoby podejrzane o to oszustwo. Jak przekazali funkcjonariusze, to rodzina z Dolnego Śląska. - Według ustaleń policjantów 40-latka wraz ze swoją 19-letnią córką oraz ich partnerami (...) od kwietnia do czerwca bieżącego roku, za pomocą fałszywych kont na portalu Internetowym, oferując do sprzedaży odzież i obuwie, których w rzeczywistości nie posiadali, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilkanaście osób - przekazuje policja.