Wyłudzili od włoskiego biznesmena ponad 10 milionów złotych. Kupili za to między innymi 50 kilogramów złota

Kupili złoto

Podejrzani w areszcie

Niespełna tydzień od złożenia zawiadomienia o przestępstwie, policjanci zatrzymali w Krakowie 28-letniego mężczyznę podejrzewanego w tej sprawie. W jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli kilka telefonów komórkowych, kamienie szlachetne, urządzenia mogące służyć do obróbki metali i kamieni szlachetnych oraz sfałszowany dowód osobisty. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz fałszowania dokumentu i używania go, za co grozi mu kara do 10 lat więzienia. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.