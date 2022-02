Zatrzymany 53-latek, "od kilku lat znęcał się nad rodziną"

Zarzut znęcania się nad rodziną, mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia

Kilkanaście godzin wystarczyło policjantom, by zebrać dowody świadczące o tym, iż mężczyzna od kilku lat znęcał się fizycznie i psychicznie nad dziećmi. Najczęściej działo się to, gdy był pod wpływem alkoholu. - Na tej podstawie usłyszał zarzut znęcania się nad rodziną, za co grozi mu do pięciu lat więzienia – powiedziała Małgorzata Jurecka.