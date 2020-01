Zostały nagrane i usłyszały zarzuty znęcania się nad maluchami w żłobku

Podejrzanym grozi do ośmiu lat więzienia. Obie kobiety zostały objęte dozorem policji, mają też zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi dziećmi oraz ich rodzicami. - Nie mogą one również wykonywać pracy związanej z opieką nad małoletnimi. Zastosowane zostało poręczenie majątkowe. Kobiety nie mogą opuszczać Polski – wylicza prokurator.

- Uzbrojona w kamerę przychodziła na codzienne zajęcia i nagrywała zachowania innych opiekunek, które potrafiły podnieść dziecko za jedną rękę jak lalkę i zanieść do ciemnego pomieszczenia, by je zamknąć. Nagrała też, jak jedna z opiekunek niemal wlewa do gardła 2,5-letniemu dziecku jedzenie, a to dziecko bardzo głośno płacze – relacjonuje Marta Gordziewicz, reporterka TVN24.