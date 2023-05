Szorował psa w myjni samochodowej, spłukiwał wodą pod wysokim ciśnieniem. Usłyszał zarzut

Policjanci zidentyfikowali parę, która zabrała psa do myjni samochodowej w Oświęcimiu (woj. małopolskie). tam zwierzę zostało wyczyszczone szczotką i środkiem do mycia pojazdów. Wszystko zarejestrowała kamera monitoringu. Właściciel psa usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem.

Poszukiwania właścicieli psa

Zarzut dla 45-latka

We wtorek 45-latek zgłosił się do oświęcimskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut znęcania nad zwierzęciem. - Czeka go rozprawa sądowa. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do trzech lat więzienia – dodała Jurecka.