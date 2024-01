Zabezpieczyli pozostałości po żydowskich łaźniach. Zostały znalezione rok temu

Jak przekazał dyrektor muzeum Tomasz Kuncewicz, pozostałości po nowszej mykwie trafiły już do depozytu placówki. To między innymi pochodzące z początku XX wieku ceramiczne szkliwione kafle ścienne wyprodukowane przez Firmę L&C Hardtmuth z Czeskich Budziejowic. To także płytki podłogowe, metalowy fragment z okna, drzwiczki do gruntownego ujęcia wody, element poręczy, mosiężny zawór wody oraz cegła wyprodukowana w Cegielni Tenczynek. W przyszłości mogą zostać wyeksponowane.