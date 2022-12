Z naczepy tira na jego szybę spadła tafla lodu. Zatrzymał kierowcę i wezwał służby

Policja: klaksonem i światłami zmusił kierowcę tira do zatrzymania

Na miejsce przyjechał patrol policji. - Mundurowi w rozmowie ze zgłaszającym ustalili, że w wyniku upadku tafli lodu na szybie renault powstały rysy. Mundurowi poinformowali sprawcę popełnionym wykroczeniu, nałożyli mandat karny, a także zobowiązali go do oczyszczenia naczepy z resztek śniegu i lodu - poinformowała w komunikacie aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka, oficer prasowa oświęcimskiej policji. Kierowca tira został ukarany mandatem. Funkcjonariusze zobowiązali go też do oczyszczenia naczepy z resztek śniegu i lodu.