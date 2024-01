Zmarła w wannie, jej ciało znalazła rodzina. W powietrzu unosił się czad

W powietrzu unosił się czad, w wannie leżała 46-latka. Jak informuje policja, kobieta zmarła podczas kąpieli w jednym z mieszkań w Oświęcimiu prawdopodobnie na skutek zatrucia tlenkiem węgla. Według strażaków to "pierwsza ofiara śmiertelna ze względu na czad w Małopolsce od początku roku".

Pierwsza ofiara czadu w Małopolsce w 2024 roku

- W niedzielę wieczorem operator numeru 112 otrzymał zgłoszenie dotyczące zwłok kobiety odnalezionych przez rodzinę w wannie. W związku z podejrzeniem, że mogło dojść do zatrucia tlenkiem węgla z piecyka gazowego, na miejsce zostali wezwani strażacy. Przeprowadzone przez nich badanie potwierdziło podwyższony poziom tlenku węgla – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka oświęcimskiej komendy powiatowej aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka.

Jak przekazał nam młodszy kapitan Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej, to "pierwsza ofiara śmiertelna ze względu na czad w Małopolsce od początku roku". - Dodatkowo już dziewięć osób zostało rannych od 1 stycznia. Strażacy potwierdzili 17 akcji, w których występował tlenek węgla - dodał rzecznik.

Czad, czyli "cichy zabójca". Objawy. Jak się chronić?

Jurecka zaapelowała o instalowanie czujników tlenku węgla. "Jeśli łazienka wyposażona jest w piecyk gazowy należy zachować czujność, ponieważ może dojść do nagromadzenia tlenku węgla podczas kąpieli. Jest on gazem bezwonnym i bezbarwnym, więc ludzie go nie wyczuwają" – powiedziała rzecznik.