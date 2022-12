Średniowieczne naczynia i ślady życia dawnych mieszkańców. Odkrycia nad Sołą

Znaleziska archeologiczne w Oświęcimiu. "To rzadkość"

Ruiny po społeczności żydowskiej w Oświęcimiu

Wśród ruin znaleziono także resztki kamiennych i ceglanych murów, pochodzących najprawdopodobniej z XVI lub XVII wieku. Na razie nie wiadomo jednak, jaka była ich funkcja. - Częściowo odsłonięte zostało także lico kamiennego muru na stoku wzniesienia staromiejskiego. Mało prawdopodobne, by był to mur obronny, ale jeszcze będziemy to badać - podkreśla archeolog. - Musimy odsłonić jego koronę, żeby sprawdzić, jaką ma szerokość. Jeśli będzie to między 80 a 100 centymetrów, to na pewno nie pełnił on funkcji obronnej. Co innego, jeśli grubość muru będzie wynosić blisko dwa metry - mówi Mądrzycki.