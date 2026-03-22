Sąsiedzi czuli fetor, w mieszkaniu ciała dwóch kobiet i kota

Do zdarzenia doszło w Oświęcimiu (Małopolska) Źródło: Google Maps

W sobotę (21 marca) około godziny 12 służby ratunkowe zostały wezwane do jednego z bloków w Oświęcimiu związku z fetorem, który na klatce schodowej wyczuli sąsiedzi.

"Po wejściu do wnętrza mieszkania okazało się, że znajdują się w nim zwłoki dwóch osób w znacznym stadium rozkładu" - podała rzecznik komendy w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Jak dodała, z przeprowadzonych wstępnych ustaleń wynika, że zwłoki mogą należeć do dwóch kobiet: 77-letniej matki oraz jej 49-letniej córki.

W mieszkaniu znajdował się również martwy kot. Mieszkanie - jak podała policja - było zamknięte od wewnątrz.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności śmierci kobiet.