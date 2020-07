W korycie rzeki znaleźli kości, prawdopodobnie ludzkie

Badania

- Kości zostały zabezpieczone do badań, na podstawie których biegli z zakresu medycyny sądowej postarają się określić z jakiego okresu pochodzą. A po potwierdzeniu, że są to kości ludzkie, będzie możliwe określenie wieku oraz płci osoby, do której należały - informuje Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. - W takim przypadku, w trakcie badań zostanie również określony profil DNA, który być może pozwoli na ustalenie czy szczątki należały do zaginionej na terenie Polski osoby. Na podstawie tych informacji policjanci zweryfikują zgłoszenia zaginięć osób, które do tej pory nie zostały wyjaśnione.