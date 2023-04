Buciki najmłodszych ofiar Holokaustu przejdą konserwację

Około ośmiu tysięcy dziecięcych bucików należących do ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz zostanie poddanych konserwacji. W ramach dwuletniego projektu muzealnicy chcą opisać i spowolnić proces starzenia się obuwia. - Buciki dziecięce są jednym z najbardziej poruszających świadectw zbrodni dokonanej w obozie Auschwitz - ocenił wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Rafał Pióro.

W pracowniach Muzeum Auschwitz-Birkenau rozpoczął się planowany na dwa lata projekt konserwacji około ośmiu tysięcy dziecięcych bucików, znajdujących się w Zbiorach Miejsca Pamięci. To obuwie należące dawniej do najmłodszych ofiar niemieckiego nazistowskiej obozu.

Wcześniej, we wrześniu ubiegłego roku, Muzeum Auschwitz, Fundacja Auschwitz-Birkenau oraz International March of the Living (Międzynarodowy Marsz Żywych) zawarły porozumienie dotyczące finansowania projektu konserwacji bucików. - Ciężko mi patrzeć na te buciki. Patrzę na nie i myślę, że może są tu także buty moich sióstr bliźniaczek - mówił wtedy ocalony z obozu Arye Pinsker, który został deportowany w transporcie Żydów z Węgier jako 14-latek.