Namalowali na murze kirkutu swastykę. Odpowiedzą za propagowanie nazizmu i niszczenie zabytków

Trzej mężczyźni, którzy namalowali na murze żydowskiego cmentarza w Oświęcimiu między innymi swastykę i symbol SS, zostali zatrzymani przez policję. Przyznali się do stawianych im zarzutów.

Zatrzymani to dwaj 20-latkowie i 19-latek. W ręce policji trafili we wtorek wieczorem. - Podczas przeszukania ich mieszkań policjanci zabezpieczyli dwie puszki farby w sprayu, które mogły być użyte do dokonania przedmiotowego przestępstwa – informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowa oświęcimskiej policji.