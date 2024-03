czytaj dalej

Kierowca zajechał drogę ciężarówce, doprowadzając do jej zderzenia z autobusem. Do zdarzenia doszło w Zielonej Górze (woj. lubuskie). Na nagraniu z kamer monitoringu miejskiego widać, że kierowca zrobił to specjalnie. Policjanci ukarali go wysokim mandatem.