Norweg z zarzutami zabójstwa byłej partnerki i uprowadzenia ich wspólnego dziecka

Mężczyzna został w wtorek przewieziony do Oświęcimia. - W prokuraturze rejonowej usłyszał zarzuty zabójstwa i uprowadzenia małoletniej – powiedział prokurator Mariusz Słomka. Podejrzanemu grozi kara do dożywocia. -Czynności, z udziałem tłumacza, obrońcy i pełnomocnika pokrzywdzonej, trwały we wtorek od godzin porannych aż do wieczora. Podejrzany złożył bardzo obszerne wyjaśnienia. Z uwagi na ich obszerność, jak też inne okoliczności, muszą one zostać poddane analizie i zweryfikowane - dodał.