Miała dwa promile alkoholu, przywiozła dziecko do szkoły

38-latka z Oświęcimia (woj. małopolskie) zaparkowała samochód w bramie wjazdowej do szkoły, uniemożliwiając innym kierowcom wyjechanie z parkingu. Gdy jeden z nich podszedł, by zwrócić jej uwagę, wyczuł od kobiety alkohol.

Oświęcim. Pijana przywiozła dziecko do szkoły

38-latka jest podejrzana o prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości. Grozi jej za to do dwóch lat więzienia, co najmniej trzyletni zakaz kierowania oraz grzywna do 60 tysięcy złotych.