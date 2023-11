Do biura podróży wszedł mężczyzna uzbrojony w nóż. Zażądał pieniędzy

czytaj dalej

Większość sejmowa zdecydowała o skierowaniu do dalszego procedowania trzech komisji – do sprawy wyborów kopertowych, Pegasusa i handlu polskimi wizami. Głosowanie nad każdą z nich poprzedziły gorące debaty – a do wymiany zdań między premierem Mateuszem Morawieckim i marszałkiem Szymonem Hołownią doszło już po rozpoczęciu obrad Sejmu.