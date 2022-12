Matka zginęła, córka została porwana. Norweg podejrzewany o zabójstwo w Oświęcimiu trafił do Polski

czytaj dalej

Liczba, którą podał pan minister, to ogromna suma, to prawie jedna siódma nauczycieli pracujących i kiedy podaje się takie dane, to dobrze byłoby to jakoś uzasadnić - zwracała uwagę doktor Iga Kazimierczyk. Prezeska fundacji "Przestrzeń dla edukacji" komentowała w TVN24 zapowiedź Przemysława Czarnka o zwolnieniu stu tysięcy nauczycieli.