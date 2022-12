Morderstwo kobiety i porwanie jej córki. Zatrzymany Norweg trafi do Polski na przełomie roku

Mężczyzna wkrótce ma trafić do Polski. Jak informuje prokuratura, stanie się to najprawdopodobniej na przełomie roku. To efekt decyzji duńskiego sądu o ekstradycji Norwega, która zapadła w ubiegłym tygodniu .

Prokuratura: Ingebrigt G. trafi do Polski, zostaną mu przedstawione zarzuty

- Mam nadzieję, że na przełomie roku zostanie on przejęty przez polskie organy i wtedy niezwłocznie zostaną wykonane czynności związane z przedstawieniem mu zarzutu. Stanie się to w Prokuraturze Rejonowej w Oświęcimiu. (…) Formalnie, od dnia, w którym zostanie przekazany, mamy na to 14 dni - poinformował we wtorek zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu Mariusz Słomka.