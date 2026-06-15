Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Nie wpuścili ludzi Brauna na uroczystość w Auschwitz

|
Obchody 86. rocznicy pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz
Pasożyty, choroby weneryczne, rasa i narodowość. Język nienawiści ostatnio kwitnie
Źródło wideo: Jakub Sobieniowski/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: PAP/Jarek Praszkiewicz
Przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej nie zostali wpuszczeni na teren Muzeum Auschwitz w dniu obchodów 86. rocznicy deportacji pierwszych Polaków do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady. To pokłosie dotychczasowych wypowiedzi członków tej formacji, negujących Zagładę.

Uroczystości rocznicowe odbyły się na terenie dawnego obozu w niedzielę. Uczestniczyli w nich między innymi byli więźniowie, ministra kultury Marta Cienkowska i delegacje władz różnych szczebli.

Na teren museum usiłowali też wejść członkowie ugrupowania Grzegorza Brauna. Nie zostali wpuszczeni, o czym placówka poinformowała w komunikacie.

"Muzeum Auschwitz podjęło decyzję o niewpuszczeniu na teren w dniu obchodów 86. rocznicy deportacji pierwszych Polaków do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej, którzy próbowali wejść do Muzeum jako delegacja partyjna. Decyzja ta wynika z faktu, że w ostatnim czasie członkowie tej formacji wielokrotnie publicznie głosili tezy negujące istnienie komór gazowych, które wykorzystywano w obozie do mordowania ludzi. Nikt z nich nie odwołał swoich słów, ani za nie publicznie nie przeprosił" – czytamy we wpisie.

Jak przekazało muzeum, zachowanie polityków skrajnej prawicy szczególnie poruszyło środowisko Ocalałych. "Swoje oburzenie i niepokój dotyczące obecności tych środowisk w przestrzeni Miejsca Pamięci w Narodowym Dniu Pamięci przekazywali oni dyrekcji Muzeum. Negowanie istnienia komór gazowych to haniebne uderzenie w pamięć o wszystkich ofiarach: Żydach, Polakach, Romach, czy jeńcach sowieckich. To także policzek wymierzony zarówno w tych więźniów, którzy ryzykowali życiem, by dokumentować i przekazywać prawdę o niemieckich zbrodniach, jak i w Ocalałych, którzy do dziś noszą w sobie traumę swoich osobistych losów" – tłumaczy muzeum.

"Niedopuszczalny brak szacunku"

Przedstawiciele KKP podzielili się swoim oburzeniem na decyzję muzeum w mediach społecznościowych.

"Delegacja Konfederacji Korony Polskiej, z posłem Romanem Fritzem na czele, NIE ZOSTAŁA WPUSZCZONA na oficjalne obchody 86. rocznicy pierwszego transportu Polaków do niemieckiego obozu koncentracyjnego!

Zamiast godnie oddać hołd zamordowanym Rodakom na terenie obozu, polscy patrioci zostali zablokowani i zmuszeni do złożenia wieńców upamiętniających pod zewnętrznymi murami.

To niedopuszczalny brak szacunku dla pamięci o ofiarach i haniebne blokowanie Polakom możliwości czczenia własnej, bolesnej historii" - czytamy w komunikacie (pisownia oryginalna).

Wyrok sądu w sprawie Grzegorza Brauna

W środę przed krakowskim sądem apelacyjnym zapadła decyzja w sprawie przeciwko Grzegorzowi Braunowi.

Sąd zakazał Braunowi rozpowszechniania informacji godzących w dobre imię i wizerunek Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Postanowienie jest efektem procesu o naruszenie dóbr osobistych, jaki muzeum wytoczyło europosłowi w 2025 r.

Muzeum Auschwitz-Birkenau pozwało Brauna po tym, jak w lipcu 2025 roku w radiowym wywiadzie zanegował on istnienie komór gazowych w Auschwitz i podważał wiarygodność muzeum.

Na mocy prawomocnego postanowienia Braun otrzymał zakaz publicznego rozpowszechniania ustnie i pisemnie informacji godzących w dobre imię i wizerunek muzeum. Sąd wskazał, że chodzi o sformułowania, że „Muzeum Auschwitz-Birkenau posługuje się przekazem pseudohistorycznym”, „przekaz tego Muzeum nie spełnia kryteriów warsztatu historyczno-naukowego”, a także że „badania w Auschwitz-Birkenau komór gazowych są uniemożliwiane przez samo Muzeum Auschwitz-Birkenau”. Zakaz ten obowiązuje do 11 grudnia br.

Polityk ma także opublikować wpis na swoim profilu informujący o postanowieniu sądu.

Braun powiedział w wywiadzie w lipcu ub. r., że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake". Dopytywany przez dziennikarza, stwierdził, że "przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschtwiz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach". Dodał, że "badania komór gazowych są uniemożliwiane przez samo Muzeum Auschwitz-Birkenau". Po tej wypowiedzi dziennikarz przerwał wywiad.

Rocznica pierwszego transportu

14 czerwca 1940 r. do KL Auschwitz z więzienia w Tarnowie dotarł pierwszy transport 728 polskich więźniów politycznych. Wśród deportowanych byli m.in. żołnierze kampanii wrześniowej, którzy usiłowali przedrzeć się na Węgry, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci.

Spośród więźniów z pierwszego transportu wojnę przeżyło 239. Jako ostatni z nich odszedł Włodzimierz Bujakowski. Zmarł 11 października 2020 r. w Cork w Irlandii. Pozostali zginęli w Auschwitz i innych niemieckich lub ich dalszy los nie jest znany. Ogółem w Auschwitz Niemcy uwięzili około 150 tys. Polaków. Połowa z nich tam zginęła, a wielu kolejnych po przeniesieniu do innych obozów.

Obchody 86. rocznicy pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz
Obchody 86. rocznicy pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz
Źródło zdjęcia: PAP/Jarek Praszkiewicz

W pierwszym okresie istnienia obozu więzieni byli głównie Polacy, dla których Niemcy go założyli. W połowie 1942 r. ich liczba zrównała się z Żydami. Od 1943 r. liczba więźniów żydowskich stanowiła już większość. W KL Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. Obóz Auschwitz został wyzwolony 27 stycznia 1945 r. przez Armię Czerwoną.

Organizatorami oficjalnych uroczystości oprócz Muzeum Auschwitz są między innymi samorządy, krakowski oddział IPN, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się kultywowaniem pamięci o ofiarach, diecezja bielsko-żywiecka, franciszkanie, oświęcimskie Centrum Żydowskie i Stowarzyszenie Romów. 

Źródło: tvn24.pl / PAP
ZOBACZ TAKŻE:
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
6 min
pc
Piesiewicz: dzisiaj rano pieniądze zostały przelane na konta sportowców
Opinie i wydarzenia
39 min
Szpital
Ten nowotwór pozostaje wyzwaniem dla medycyny. Być może już niedługo
Joanna Kryńska
Udostępnij:
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Próbował potrącić policjanta quadem (zdjęcie ilustracyjne)
Próbował potrącić quadem policjanta, ukrył się za kominem
WARSZAWA
Maciej Lasek
Z Warszawy do Gdańska w 100 minut. Rząd zapowiada pakiet inwestycji
BIZNES
Policja zatrzymała 43-latka
Uderzył w radiowóz. Jechał na zakazie i z narkotykami
Opole
Dwukrotnie przekroczył prędkość
Jechał prawie 200 kilometrów na godzinę. Stracił prawo jazdy
Oława
Anne Schedeen
Nie żyje aktorka Anne Schedeen
Kultura i styl
Bombowiec Tu 22M
Rosyjski bombowiec strategiczny rozbił się w trakcie ćwiczeń
Świat
AdobeStock_1929034199
Kolejne zakażenia, władze ogłosiły stan klęski żywiołowej
METEO
ciastko
Prokurator miał poczęstować ciastkami z marihuaną. Zapadł wyrok
Lublin
Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu - zdjęcie z 2023 roku
Kłopoty szpitala w Bytomiu, nie wszyscy dostają wypłaty w terminie
Katowice
Doprowadzenie podejrzanego o zabójstwo lekarza do siedziby Sądu Okręgowego w Krakowie
Tragiczna śmierć lekarza w Krakowie. Jest decyzja sądu w sprawie podejrzanego
Kraków
Elon Musk
Musk wierzy w bilionowe przychody SpaceX. Analitycy mają inne prognozy
BIZNES
imageTitle
Krok w kierunku odwołania Radosława Piesiewicza
EUROSPORT
Strzelanina w Białej Podlaskiej
Strzały w Białej Podlaskiej, nie żyje jedna osoba. Wiadomo, kto to
Biała Podlaska
Podejrzany o zabójstwo Mai
Zabójstwo 16-letniej Mai. Psychiatrzy zbadali Bartosza G. i wydali opinię
WARSZAWA
Nawrocki, Trump
"Fakty" TVN: były dwie rozmowy Nawrockiego z Trumpem
Świat
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Archidiecezja katowicka zbada sprawę biskupa pomocniczego. Wpłynęło zgłoszenie o molestowaniu
Katowice
Maja Chwalińska
Chwalińska pokazała zdjęcia z wakacji. Ten detal przykuł uwagę
Ciekawostki
Planowy poród i śmierć 30-latki w szpitalu w Grójcu (zdjęcie ilustracyjne)
15-latka trafiła do szpitala. W jej mieszkaniu znaleziono ciało noworodka
Krosno
imageTitle
Piesiewicz: wypłaciliśmy zaległe nagrody. "Doszły pieniądze"
EUROSPORT
Ambasada-w-Tel-Awiwie
"Powtarzające się nękanie" w Jerozolimie. Polska ambasada reaguje
Świat
Aktywiści sprzeciwiający się szczytowi G7 starli się z policją podczas demonstracji
Wybite szyby, podpalane samochody. Starcia z policją w środku Europy
Świat
Myśliwce MIG-29
"Nie przekazaliśmy MiG-ów". MON czeka na ruch Ukraińców
Polska
Naukowcy opublikowali dwie pierwsze znane obserwacje rekina chochlika w naturalnym środowisku
Podczas badań zobaczyli "żywą skamieniałość". Nie miało tam jej być
METEO
Walizka, wakacje, hotel
Szukasz hotelu na wakacje? Pamiętaj o tych pięciu rzeczach
Polska
Dziecko było samo w mieszkaniu
Trzylatek został sam w domu, wyszedł na parapet. Nagranie z akcji służb
Łódź
otylosc nadwaga shutterstock_2107511753
Nie chodzi o wagę, lecz o tłuszcz trzewny. Nowe wnioski badaczy
Anna Bielecka
Donald Trump
Trump chce wywrzeć presję na Macronie, grozi horrendalnymi cłami
BIZNES
imageTitle
Japońscy kibice znów to zrobili
EUROSPORT
imageTitle
Wielki transfer Realu Madryt. Pozyskali gracza Premier League
EUROSPORT
Warszawski Szpital Południowy
Kontrola w szpitalu lekarza radnego i decyzja Naczelnej Izby Lekarskiej
Klaudia Kamieniarz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica