Kiedyś mieścił się tam magazyn SS, dziś uczelnia. Dachówka z budynku w Oświęcimiu trafi do Jad Waszem

Afgańskie władze wydały dekret nakazujący kobietom zakrywanie ciała od stóp do głów - poinformowała agencja Associated Press. Dokument stanowi, że afgańskie kobiety mają obowiązek nosić strój zakrywający ciało od stóp do głów w miejscach publicznych. Muszą się do tego dostosować wszystkie Afganki za wyjątkiem małych dziewczynek oraz kobiet w podeszłym wieku.