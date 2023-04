Weszli do jego domu i spytali, czy ma narkotyki. Pokazał im ciasteczka

Miał do odsiadki rok więzienia, teraz może też odpowiadać za posiadanie narkotyków. Wszystko przez ciasteczka, które pokazał interweniującym policjantom. Kryminalni przyszli do mieszkania 30-latka w Oświęcimiu, bo ten miał do odbycia karę więzienia. Gdy spytali o narkotyki, wskazał im ciasteczka z marihuaną.

Policja: ciastka nie budziły żadnych podejrzeń

Mężczyzna był poszukiwany za naruszenie przepisów o imprezach masowych, za co miał do odbycia karę roku pozbawienia wolności.

Słodkie wypieki zostały zabezpieczone i przekazane do szczegółowych badań laboratoryjnych. 30-latek trafił z kolei do więzienia, w którym ma spędzić najbliższe 12 miesięcy. Po uzyskaniu ekspertyzy dotyczącej ciastek mężczyzna może usłyszeć zarzuty posiadania środków odurzających. Grozi za to do trzech lat więzienia.