Wyszedł z mieszkania, wrócił z raną po dźgnięciu nożem. Areszt za usiłowanie zabójstwa

44-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa trafił do aresztu po tym, jak podczas awantury miał dźgnąć nożem innego mężczyznę. Do zdarzenia doszło w czwartek (6 kwietnia) w jednym z mieszkań w Oświęcimiu (woj. małopolskie). Służby wezwała partnerka rannego 37-latka, który wrócił do domu z raną klatki piersiowej.