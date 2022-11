Areszt dla Norwega podejrzanego o porwanie pięciolatki i zabójstwo jej matki w Oświęcimiu

czytaj dalej

Zayn Malik, były wokalista zespołu One Direction, napisał list do premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka, w którym zaapelował o rozszerzenie programu darmowych posiłków w szkołach dla dzieci żyjących w biedzie. Przyznał, że w przeszłości sam z takiej pomocy korzystał. "Osobiście doświadczyłem stygmatyzacji związanej z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego" - wskazał piosenkarz. Około 800 tys. dzieci w Anglii nie kwalifikuje się do otrzymywania darmowych obiadów pomimo tego, że żyją w biedzie.