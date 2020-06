"Złożył małoletniej propozycję obcowania płciowego". Akt oskarżenia przeciwko księdzu

Szymon C. ma 32 lata, a dziewczynka, którą miał nagabywać przez internet, mniej niż 15. Prokuratura nie podaje jej dokładnego wieku. - Zawiadomienie złożył na początku lutego ojciec małoletniej. Poinformował prokuraturę, że dorosły mężczyzna za pośrednictwem sieci teleinformatycznej złożył propozycję obcowania płciowego – informował w lutym Mariusz Słomka, zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu (Małopolska).

Zakaz kontaktów z dziećmi

W poniedziałek do sądu w Oświęcimiu trafił akt oskarżenia przeciwko C. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji. Ma zakaz kontaktowania się z małoletnią. Nie wolno mu również podejmować czynności związanych z wychowaniem dzieci. Grozi mu do dwóch lat więzienia.