78. rocznica oswobodzenia niemieckiego obozu Auschwitz. Przybędzie 20 byłych więźniów

czytaj dalej

Liczba kolizji z udziałem pojazdów silnikowych znacząco spadła po tym, jak Japonia wprowadziła obowiązkowe testy obejmujące starszych kierowców - informuje czasopismo "Journal of the American Geriatrics Society". Co ciekawe, spadek ten dotyczy wyłącznie wypadków powodowanych przez mężczyzn. Wśród kobiet sytuacja nie uległa zmianie.