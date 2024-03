Napastnicy, strasząc nożami, zabrali dwóm nastolatkom telefon. Zaoferowali, że im go oddadzą, jeśli okradzeni zapłacą 200 złotych. Łupem złodziei padł również samochód i stojące na placu budowy zamiatarki.

W związku z rozbojem na nastolatkach w Nowej Wsi (woj. małopolskie) zatrzymani zostali dwaj 19-latkowie. Zgłoszenie dotarło do policjantów w Kętach w minioną niedzielę około godziny 22.

Kradzież samochodu

Krótko potem policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży z jednej z posesji w gminie Kęty dostawczego peugeota. Jego właściciel mówił, że widział w pobliżu dwóch mężczyzn. Rysopis pasował do sprawców rozboju na nastolatkach.

- W ciągu kilku godzin policjanci ustalili personalia obu sprawców przestępstw. Byli to dwaj 19-letni mieszkańcy gminy Kęty. Rozpoczęto poszukiwania. Funkcjonariusze ustalili, że przebywają w Skoczowie. Powiadomiono tamtejszych policjantów, którzy szybko odnaleźli skradzionego dostawczaka. Sprawcy ukrywali się w jego wnętrzu. Zostali zatrzymani. Podczas przeszukania auta znaleziono przedmioty, które mogły służyć do popełnienia przestępstwa. Peugeot wart 60 tys. zł wrócił do właściciela – podała Małgorzata Jurecka.