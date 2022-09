Poszedł na grzyby i zaginął. Całą noc szukali go bliscy, strażacy, ratownicy z psami i policjanci

Mieszkaniec gminy Cmolas (woj. podkarpackie) wyszedł do lasu na grzybobranie. Około północy jego kuzynka zgłosiła zaginięcie 81-latka. Mężczyzny szukali policjanci, a także strażacy i ratownicy STORAT z psami. Mężczyzna odnalazł się rano.

Wybrał się na grzyby we wtorek po południu. Poszedł do lasu w Ostrowach Tuszowskich. Gdy nie wrócił do domu po kilku godzinach, jego kuzynka i sąsiadka zawiadomiła policję. Przekazała, że 81-latek jest schorowany i nie ma przy sobie telefonu.