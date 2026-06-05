Osiek Dziecko potrącone na przejściu dla pieszych w Osieku. Nagranie z monitoringu Anna Winiarska |

10-latek potrącony na przejściu dla pieszych Źródło wideo: Małopolska policja Źródło zdj. gł.: Małopolska policja

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Do zdarzenia doszło w środę po południu w Osieku (woj. małopolskie) na ulicy Głównej. Jak podaje policja, w pobliżu był patrol ruchu drogowego, który podjął interwencję.

"Funkcjonariusze natychmiast udzielili pomocy małoletniemu, wezwali Pogotowie Ratunkowe. Małoletni w stanie przytomnym został przewieziony do szpitala" - czytamy w komunikacie małopolskiej policji.

Okazało się, że chociaż uderzenie wyglądało poważnie, to chłopiec doznał tylko stłuczeń, a zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja.

Policja opublikowała film z monitoringu ku przestrodze. "W ustaleniu szczegółów zdarzenia pomogło nagranie z monitoringu. Ukazało ono, jak ważne dla naszego bezpieczeństwa są uwaga i zasada ograniczonego zaufania na drodze" - zaznaczają policjanci.

10-latek potrącony na przejściu dla pieszych Źródło: Małopolska policja