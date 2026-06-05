Dziecko potrącone na przejściu dla pieszych w Osieku. Nagranie z monitoringu
Do zdarzenia doszło w środę po południu w Osieku (woj. małopolskie) na ulicy Głównej. Jak podaje policja, w pobliżu był patrol ruchu drogowego, który podjął interwencję.
"Funkcjonariusze natychmiast udzielili pomocy małoletniemu, wezwali Pogotowie Ratunkowe. Małoletni w stanie przytomnym został przewieziony do szpitala" - czytamy w komunikacie małopolskiej policji.
Okazało się, że chociaż uderzenie wyglądało poważnie, to chłopiec doznał tylko stłuczeń, a zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja.
Policja opublikowała film z monitoringu ku przestrodze. "W ustaleniu szczegółów zdarzenia pomogło nagranie z monitoringu. Ukazało ono, jak ważne dla naszego bezpieczeństwa są uwaga i zasada ograniczonego zaufania na drodze" - zaznaczają policjanci.