W łazience było podejrzanie cicho, ojciec wybił szybę i uratował syna przed zaczadzeniem

Co roku tlenek węgla zabija około 100 osób. Ochronić się przed nim pomagają specjalne sygnalizatory Sygnalizator czadu to niewielki czujnik, ale może uratować życie. Ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych, a w Poznaniu mieszkańcy z bloków komunalnych mogą dostać go za darmo. Głośno alarmuje, gdy wyczuje - dla człowieka niewyczuwalny - tlenek węgla. Aneta Regulska | Fakty w Południe