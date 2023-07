Jechali taksówką przez Polskę. Podczas postoju mieli zaatakować kierowcę, zabrali mu auto

Cztery osoby trafiły do aresztu po ataku na taksówkarza, do którego doszło podczas nocnego kursu z Krakowa do Gdańska, a następnie do Warszawy. Kierowca został zaatakowany podczas postoju na stacji paliw. Według policji, gdy zaniepokojony agresją pasażerów nie chciał kontynuować kursu, grupa zaatakowała go nożem i ukradła jego samochód. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na trasie S7, pozostali - w hotelu w Warszawie.